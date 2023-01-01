O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu KİM OLDU? O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI BİRİNCİSİ! İşte kazanan ünlü...

Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan oturdu. Birbirinden ünlü isimler yılbaşı akşamında ses yarışmasına katıldı ve tüm hünerlerini sergiledi. Peki O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?