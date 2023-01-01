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    • Magazin
    • 01.01.2023 14:41
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    • 01.01.2023 14:44
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    O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu KİM OLDU? O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI BİRİNCİSİ! İşte kazanan ünlü...

    O Ses Türkiye yılbaşı özel programında ünlü isimler yarıştı. Peki O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye yılbaşı birincisi açıklandı, kim oldu? İşte 31 Aralık yarışmayı kazanan ünlü isim..

    O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu KİM OLDU?

    Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan oturdu. Birbirinden ünlü isimler yılbaşı akşamında ses yarışmasına katıldı ve tüm hünerlerini sergiledi. Peki O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?

    O SES TÜRKİYE YILBAŞI ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023?

    O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünün şampiyonu Ebru Gündeş oldu.

    O SES TÜRKİYE 2023 YARIŞMACILARI

    2023 yılbaşı özel bölümünde; Nelishan Atagül-Kadir Doğulu çifti, Ebru Şahin, Ayça Ayşin Turan, Alina Boz, Chaby, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nilsu Berfun Aktürk, Cemal Can Seven, Danla Bilic, Talat Bulut, Cemre Baysel, Şafak Sezer, Bestemsu Özdemir, Onur Buldu, Melis Sezen, Büşra Pekin, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Eser-Berfu Yenenler çifti, Hazal Subaşışı sahne aldı.

        Yılbaşı özel bölümüne Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan arasındaki diyaloglar damga vurdu. Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve iddiaları her fırsatta yalanlayan ikili, Boz'un 'Özledim' şarkısını birbirlerine bakarak söyledi.
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        Haberler Magazin O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu KİM OLDU? O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI BİRİNCİSİ! İşte kazanan ünlü...
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