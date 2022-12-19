Kısmetse Olur Simge hakkında Esra Erol gerçeği görenlerin gözlerini yuvalarından çıkardı 'bu kim?' Meğer Simge Nur Erkoç...
Kısmetse Olur bir başladı, pir başladı. Daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Youtube platformunda yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur yine pek çok kaos ve entrikaya ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur'un yarışmacıları yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sosyal medyada harıl harıl araştırılıyor. Onlardan biri de Simge Nur Erkoç. Hakkında araştırma yapanlarsa şaşırtan bir gerçekle karşılaştı.
19.12.2022 15:36 - Son Güncelleme: 19.12.2022 15:36
Milyonları ekrana kilitleyen Kısmetse Olur yarışma programı en son 2017 yılında ekrana gelmişti. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni yarışmacılarla Youtube'da yayınlanmaya başladı.
YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Öykü Serter'in sunuculuğunda 9 erkek ve 9 kadın adayı bir araya getiriyor. Hayatının aşkını bulmak isteyen gelin ve damat adayları, sosyal medyanın gündemine geliyor.
Programda yer alan Simge Nur Erkoç, geçmişi en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Simge'nin ilk ekran deneyimi olmadığı görüldü.
Youtube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Simge Nur Erkoç, geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programına katıldı.