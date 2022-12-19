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Haberler Magazin Kısmetse Olur Tolga Kandemir'in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

Kısmetse Olur Tolga Kandemir'in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Onlardan biri de Tolga Kandemir. Yarışmanın ilk tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkesçe merak edilen Tolga Kandemir şimdiden Aybüke ile yakıştırıldı bile. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da sosyal medyada Tolga hakkında bakın neler oldu neler.

19.12.2022 10:30 - Son Güncelleme: 19.12.2022 10:55
Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti. Özellikle damat adaylarından biri olan Tolga'yla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan ifşalar herkesi şaşırttı.

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Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

Kısmetse Olur 5 yılın ardından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle izleyiciyle buluştu.

Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

YouTube'ta yayın hayatına başlayan programının sunucu koltuğunda da Seda Akgül yerine Öykü Serter oturdu.

Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

9 erkek ve 9 kadının bir arada olduğu program daha ilk günden ise birbirinden renkli yarışmacılarıyla da dikkat çekti.

Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

Özellikle kadın yarışmacıların estetikli ve photoshoplu halleri sosyal medyada gündem oldu.

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