Kısmetse Olur Tolga Kandemir'in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Onlardan biri de Tolga Kandemir. Yarışmanın ilk tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkesçe merak edilen Tolga Kandemir şimdiden Aybüke ile yakıştırıldı bile. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da sosyal medyada Tolga hakkında bakın neler oldu neler.
19.12.2022 10:30 - Son Güncelleme: 19.12.2022 10:55
Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti. Özellikle damat adaylarından biri olan Tolga'yla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan ifşalar herkesi şaşırttı.