Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü! Önce 1 sonra 2 derken... Ah Tolga vah Tolga büyük ifşa oldu

Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti. Özellikle damat adaylarından biri olan Tolga'yla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan ifşalar herkesi şaşırttı.