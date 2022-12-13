Müge Anlı Ezel (Ömer) Bayraktar olayı nedir? Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer, Ezel dizisindeki gibi 'Ezel Bayraktar' olarak geri döndü. Peki, Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı Ezel (Ömer) Bayraktar olayı nedir? İşte detaylar!
MÜGE ANLI EZEL BAYRAKTAR OLAYI NE?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, her gün yeni bir olay damga vuruyor. Programda işlenen Ömer Can Aslanhan olayında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan ismini değiştirdi.