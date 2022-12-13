Instagram'ı sallayan yapay zeka ile avatar yapımı ünlülere de sıçradı! Seda Sayan mı Merve Boluğur mu Defne Samyeli mi? En avatar kim?
Instagram bir süredir bu akımla çalkalanıyor, yapay zekayla avatar yapımı... Pek çok kullanıcının yapay zeka uygulaması aracılığıyla düzenleyerek avatar haline getirdiği fotoğraflarını paylaşması akımına ünlüler de katıldı. Seda Sayan'dan Defne Samyeli'ye, Mine Tugay'dan Merve Boluğur'a, pek çok dünyaca ünlü isim de bu akıma katıldı. Peki en avatar kim? İşte ünlülerin paylaştıkları o görseller.
13.12.2022 13:24 - Son Güncelleme: 14.12.2022 11:04
Instagram'da pek çok kullanıcının paylaştığı avatar fotoğraflar, yapay zekanın yeni ürünlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Yüklenen fotoğrafları yapay zekanın imkanları ile harmanlayan uygulama, birden fazla avatarı kullanıcıların erişimine sunuyor.