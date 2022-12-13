Neşeli Günler'in düşman kardeşlerinden Ahmet'in siz bir de son halini görün! Yeşilçam efsanesi filmin yıldızı şimdilerde...
Anneleri ve babaları yıllar önce ayrılan, 6 kardeş 3'er 3'er bölünen bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler'de, Ahmet ve Mehmet kardeşler birbirlerinden bihaber aynı kadına aşık olmuşlardı. Zaten bu sayede kardeş olduklarını öğrenmişlerdi. Neşeli Günler'in düşman kardeşleri Ahmet ve Mehmet'in yıllar sonraki hallerini görenler inanmıyor. İşte başta Ahmet ve Mehmet kardeşler olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.
13.12.2022 15:09 - Son Güncelleme: 13.12.2022 15:09
Turşu suyu yüzünden boşanma kararı alan geçimsiz bir çiftin hikayesini anlatan Neşeli Günler filmi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Türk izleyicisinin kalbini ısıtıyor.
Anne ve babalarının ayrılmasından sonra kopan 6 kardeşin yeniden bir araya gelişini anlatan filmde; Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ahmet Sezerel gibi isimler yer alıyor.
Filmde turşucu çiftin oğlu Ahmet'e hayat veren Yaman Çoşkun, adeta sırra kadem bastı. Daha önce Battal Gazi'nin İntikamı ve Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri gibi yapımlarda rol alan Yaman Coşkun, esas tanınırlığını Neşeli Günler filmiyle kazandı.