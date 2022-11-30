3 yıl önce evlenen Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı! Ece Dağıstan ile adliyeye el ele gelen Fazıl Say’dan ilk açıklama...

Piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikâh masasına oturmuştu.
Say, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla bugün Dağıstan ile boşandıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık.
Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile.
Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.
Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.
Ben biliyorum.
Dostlarım biliyor.