3 yıl önce evlenen Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı! Ece Dağıstan ile adliyeye el ele gelen Fazıl Say’dan ilk açıklama...

Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, "bir ve iki birey arasında" bocalıyor,

Bazen, dertlere yeniliyor,imkan olamıyor bir çıkışa, hem "her şeye", hem de "hiç bir şeye" yol alan ömürlerimizde.

İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun.

Ece hep iyi olsun.

Böyle daha iyi belki.