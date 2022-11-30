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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV ekranlarını reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Bayındır Bey karakteriyle dahil olan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Deniz Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş...

takvim.com.tr
30.11.2022 18:27 - Son Güncelleme: 30.11.2022 18:27
Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

ATV ekranlarında Çarşamba günleri izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.

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Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Deniz Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

İşte başta Deniz Hamzaoğlu olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI

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