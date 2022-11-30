Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV ekranlarını reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Bayındır Bey karakteriyle dahil olan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Deniz Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş...
30.11.2022 18:27 - Son Güncelleme: 30.11.2022 18:27
ATV ekranlarında Çarşamba günleri izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Deniz Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.