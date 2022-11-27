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    • Magazin
    • 27.11.2022 20:00
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    • 27.11.2022 20:00
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    Bizimkiler’in yıldızı Güzin Çorağan 79 yaşında vefat etti! Sanat dünyasının acı kaybı...

    Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi rolünü canlandıran ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan’dan acı haber geldi. Zafer Algöz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ünlü oyuncunun vefat haberini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncudan kahreden haber!

    Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi rolüyle hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşamını yitirdi.

    Zafer Algöz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ünlü oyuncunun vefat haberini duyurdu. Algöz, "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet Eylesin" ifadelerini kullandı.

    GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?
    Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk Sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde rol aldı. ÇASOD üyesiydi.

    10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) yi canlandırdı.

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    Haberler Magazin Bizimkiler’in yıldızı Güzin Çorağan 79 yaşında vefat etti! Sanat dünyasının acı kaybı...
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