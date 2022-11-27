17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...
Akasya Durağı'nda canlandırdığı Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cezmi Baskın, sol olarak başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinde yer aldı. Merdan Kaya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Baskın, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında en çok "Cezmi Baskın kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Cezmi Baskın'ın 17 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzeller güzeli eşi kim çıktı...
27.11.2022 19:41 - Son Güncelleme: 27.11.2022 19:41
Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Cezmi Baskın kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.