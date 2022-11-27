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Haberler Magazin 17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...

17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...

Akasya Durağı'nda canlandırdığı Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cezmi Baskın, sol olarak başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinde yer aldı. Merdan Kaya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Baskın, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında en çok "Cezmi Baskın kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Cezmi Baskın'ın 17 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzeller güzeli eşi kim çıktı...

takvim.com.tr
27.11.2022 19:41 - Son Güncelleme: 27.11.2022 19:41
17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...

Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...

Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Cezmi Baskın kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...

Ünlü oyuncunun 17 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi.

17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...

İşte başta Cezmi Baskın olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

17 yıl, dile kolay... Yargı’nın Merdan’ı Cezmi Baskın’ın eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldızı...

İSMAİL DEMİRCİ

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