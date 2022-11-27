Alemin Kıralı’nın Oben’inin son haline bakın! 23’lük Birsu Demir ortalığı salladı: “Dua Lipa sandım” Şafak Sezer’in minik kızıydı...
Kadrosunda Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. Şimdilerde 23 yaşında olan Demir, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vururken sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan genç oyuncu, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi. İşte 2011-2013 yılları arasında atv'de yayınlanan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan son hali...
27.11.2022 21:11 - Son Güncelleme: 27.11.2022 21:11
Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Alemin Kıralı dizisi, 2011-2013 yılları arasında atv ekranlarında izleyici ile buluştu.
Yayınlandığı döneme damga vuran dizide Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.