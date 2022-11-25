YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Kasım STAR yayın akışı!

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun yer aldığı dizinin 10. bölümü bekleniyor. Fragmanın geç yayınlanması kafalarda soru işareti oluştururken yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Öte yandan final iddiaları sosyal medyayı salladı. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalı Çapkını final mi yapacak, neden? İşte 25 Kasım STAR yayın akışı ve diğer detaylar...