YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Kasım STAR yayın akışı!

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun yer aldığı dizinin 10. bölümü bekleniyor. Fragmanın geç yayınlanması kafalarda soru işareti oluştururken yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Öte yandan final iddiaları sosyal medyayı salladı. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalı Çapkını final mi yapacak, neden? İşte 25 Kasım STAR yayın akışı ve diğer detaylar...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
Yalı Çapkını 10 bölümüyle bu akşam (25 Kasım 2022) saat 20:00'da Star'da yayınlanacak.
STAR 25 KASIM YAYIN AKIŞI
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:20 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü
YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?
Yalı Çapkını final değil . Son bölümü geride bırakan dizi hakkında final söylentileri çıkmaya başladı. Ancak final söylentileri tamamen asılsız. Dizinin yeni bölümü Star Tv yayın akışında yer alıyor.
YALI ÇAPKINI'NIN SONUNDA NE OLACAK?
Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir. Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.