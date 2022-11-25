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    • Magazin
    • 25.11.2022 18:40
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    • 25.11.2022 18:54
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    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Kasım STAR yayın akışı!

    Yalı Çapkını 10. bölüm 2. fragmanı yayınlanmadı. İlk tanıtım fragmanının da geç yayınlanmasıyla birlikte yeni bölüm hakkın araştırmalar arttı. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Kasım STAR yayın akışı!

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

    Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun yer aldığı dizinin 10. bölümü bekleniyor. Fragmanın geç yayınlanması kafalarda soru işareti oluştururken yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Öte yandan final iddiaları sosyal medyayı salladı. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalı Çapkını final mi yapacak, neden? İşte 25 Kasım STAR yayın akışı ve diğer detaylar...

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

    Yalı Çapkını 10 bölümüyle bu akşam (25 Kasım 2022) saat 20:00'da Star'da yayınlanacak.

    STAR 25 KASIM YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Toprak İle Fidan
    18:15 Star Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Yalı Çapkını
    00:20 Yerli Dizi Tekrar
    02:30 Toprak İle Fidan
    03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    05:30 Güzel Köylü

    YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?

    Yalı Çapkını final değil . Son bölümü geride bırakan dizi hakkında final söylentileri çıkmaya başladı. Ancak final söylentileri tamamen asılsız. Dizinin yeni bölümü Star Tv yayın akışında yer alıyor.

    YALI ÇAPKINI'NIN SONUNDA NE OLACAK?

    Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir. Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

        YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

        Suna evden kaçtıktan sonra Kazım'ın eziyetlerine dayanamayan Esme ağzından Seyran'ın ablasına sahip çıktığını kaçırır. Kazım deliye döner ve yalıyı basar. Seyran'ın odasına kadar çıkan Kazım'a Suna arkadan saldırır. Dizi sonunda Kazım kanlar içinde yatakta kalırken, o esnada odaya giren Ferit şok olur.
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        Haberler Magazin YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 10. bölüm bu hafta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Kasım STAR yayın akışı!
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