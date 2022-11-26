Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, neden ara verdi?

Kanal D'nin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, neden ara verdi? Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, NEDEN ARA VERDİ?
Erler Film'den Arka Sokaklar dizisi hakkınd açıklama geldi. Dizinin neden çekimlere ara verdiği belli oldu.
Yapılan açıklamada "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" denildi.
25 KASIM 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 HİCRAN-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 ÖRÜMCEK ADAM
22.30 ÖRÜMCEK ADAM