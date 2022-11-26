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    • Haberler
    • 26.11.2022 10:46
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    • 26.11.2022 10:46
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    Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, neden ara verdi?

    Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar Kanal D yayın akışında yer almıyor. Peki Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, neden ara verdi? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte Arka Sokaklar yeni bölümü hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, neden ara verdi?

    Kanal D'nin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, neden ara verdi? Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

    ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, NEDEN ARA VERDİ?

    Erler Film'den Arka Sokaklar dizisi hakkınd açıklama geldi. Dizinin neden çekimlere ara verdiği belli oldu.

    Yapılan açıklamada "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" denildi.

    25 KASIM 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR

    09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI

    11.00 HİCRAN-TEKRAR

    13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM

    16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM

    17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM

    18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI

    20.00 ÖRÜMCEK ADAM

    22.30 ÖRÜMCEK ADAM
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