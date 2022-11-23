53 gün sonra bitti! Merve Boluğur ile Mert Aydın 5 dakikada boşandı! Boşanma sonrası ilk paylaşımlar Merve’den! Bikinisiyle yeşillikler içinde...

Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu.
Mert Aydın'a olan aşkını hemen hemen her paylaşımında dile getiren ünlü oyuncu, geçen günlerde ayrılık iddialarıyla gündem oldu.
İddiaları doğrulayan Boluğur, Mert Aydın ile bugün boşandı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.