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    • Magazin
    • 23.11.2022 18:40
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    • 23.11.2022 18:56
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    53 gün sonra bitti! Merve Boluğur ile Mert Aydın 5 dakikada boşandı! Boşanma sonrası ilk paylaşımlar Merve’den! Bikinisiyle yeşillikler içinde...

    53 gün sonra bitti! 2 Ekim’de nikah masasına oturan oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, bugün boşandı. Evlilikleri 53 gün süren ikilinin boşanması 5 dakika sürdü. Adliye çıkışı kameralara yansıyan Merve Boluğur, soruları yanıtlamazken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İşte haberin detayları ve Merve Boluğur’un o paylaşımları...

    takvim.com.tr
    53 günlük evlilik 5 dakikada bitti! Boşanma sonrası ilk paylaşımlar...

    Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu.

    Mert Aydın'a olan aşkını hemen hemen her paylaşımında dile getiren ünlü oyuncu, geçen günlerde ayrılık iddialarıyla gündem oldu.

    İddiaları doğrulayan Boluğur, Mert Aydın ile bugün boşandı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

    Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.

        "YANIMDA BABAM VAR SORU SORMAYIN"
        Boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken; "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek geçiştirdi.

        SOSYAL MEDYADA ART ARDA PAYLAŞIMLAR
        Boluğur, boşanma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, ilk olarak adliyeye gittiği kıyafetlerle çektiği bir selfieyi yayınladı.

        Boluğur, daha sonra ise siyah bikinili bir pozunu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisinde sundu.

            Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören pozlar, Instagram'a damga vururken hayranları Merve Boluğur için yaptıkları yorumlarla oyuncuya destek çıktı.

            SOYADINI SİLMİŞTİ
            Boşanacağını duyuran Boluğur, ilk olarak eşi Mert Aydın ile çekilen bütün fotoğraflarını kaldırmıştı. Sonrasında da düğününe saatler kala sosyal medya hesabına eklediği Aydın soyadını silmişti.

            "AHLAKINIZLA İŞ YAPIN"
            Dün akşam sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu, hakkındaki yorumlara sitem ettmişti.

                Ünlü isim, "Instagram üzerinden "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kedi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize. Keza eski eş muhabbeti yapan bütün köşe yazarı, magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor. Yettiniz, ahlakınızla iş yapın" demişti.
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                Haberler Magazin 53 gün sonra bitti! Merve Boluğur ile Mert Aydın 5 dakikada boşandı! Boşanma sonrası ilk paylaşımlar Merve’den! Bikinisiyle yeşillikler içinde...
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