13 yaşında evlendirilmişti itiraf etti meğer aynıymış! Yalı Çapkını dizisi bakın hangi ünlü ismin hayatı çıktı: "Ablamı görmeye gelip..."

"HIRS YAPIP OKUDU! DEVLET MEMURU OLDU"

Kocasının kumardan geç saatlerde geldiğini söyleyen şarkıcı "Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Orta okula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce orta okulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum" diyerek yaşadıklarını anlattı. Soyman o dönemden sonra radyoya girmek için de sınavlara girmeye karar verdiğini ifade ederek mücadelesini bırakmadığını da söyledi.