13 yaşında evlendirilmişti itiraf etti meğer aynıymış! Yalı Çapkını dizisi bakın hangi ünlü ismin hayatı çıktı: "Ablamı görmeye gelip..."
O ünlü hayat hikayesini anlattı sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Meğer Yalı Çapkını dizisinin konusuyla aynıymış! İşte Safiye Soyman'ın "Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler" dediği o hikaye...
"ABLAMI GÖRMEYE GELİP..."
Yalı Çapkını dizisi bakın hangi ünlü ismin hayatı çıktı! 13 yaşında evlendirilmişti itiraf etti meğer aynıymış...
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Safiye Soyman dikkat çeken açıklamalarda nulundu. Çocuk gelin olduğunu söyleyen Soyman, ablasına gelen görücünün kendisini istediğini ifade etti.
Safiye Soyman yaşadığı bu korkunç olayı Yalı Çapkını dizisine benzetti. Soyman konuşmasında "13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi.
Safiye Soyman hafız olan babasının kimseye dinlemediğini de ifade etti. Safiye Soyman konuşmasının devamında "Babam, kız diyeceğine gelin desinler, dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi" dedi.
"HIRS YAPIP OKUDU! DEVLET MEMURU OLDU"
Kocasının kumardan geç saatlerde geldiğini söyleyen şarkıcı "Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Orta okula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce orta okulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum" diyerek yaşadıklarını anlattı. Soyman o dönemden sonra radyoya girmek için de sınavlara girmeye karar verdiğini ifade ederek mücadelesini bırakmadığını da söyledi.