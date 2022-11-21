Orhan Gencebay'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Tek bayrak, tek vatan, tek millet sözü Atatürk'ün felsefesi ile örtüşüyor"

Usta sanatçı Orhan Gencebay, çok özel açıklamalarda bulundu. "Sosyal medya demokratik bir alandır, herkes istediğini yazar' düşüncesi çok yanlış" diyen Gencebay, yapılan sosyal medya düzenlemesiyle hakka ve hukuka uygun kurallar getirildiğini söyledi.

Kendisini siyasi duruşundan ötürü eleştirenlere tepki gösteren ünlü sanatçı, "Ben siyasette sağ ve sol kavramlarının varlığına inanmıyorum. Ama birileri bu kavramları kullanarak kendini muhalif olarak konumlandırıyor. Hakkın ve hukukun sağı solu yoktur." dedi.



Bir süre basına konuşmadınız. Neden böyle bir karar vermiştiniz?

Ben görüşlerimi, sanatımla ilgili değerleri konuşmak istiyorum ama ne desem bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Ve bunlar, kendine göre siyasi duruşu ile değerlendirmeye çalışan, bilgi sahibi olmayan, art niyetli kişiler. Tavsiyem şudur ki; lütfen tüm düşünceleri kendi siyasi duruşunuza göre değerlendirmeyin. Yoksa böyle ayrımlarla tek dostunuz kalmaz. Siyasetle ilgili konuşmasam bile altında başka şeyler arıyorlar ve beni hedefe koyuyorlar. Bu nedenle bir süre konuşmama kararı almıştım.