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    • Yaşam
    • 21.11.2022 04:06
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    • 21.11.2022 15:18
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    Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı... O sürücü tutuklandı yaralıların sağlık durumları hakkında hastaneden ilk açıklama geldi

    Son dakika haberi... Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı... Durumları belli oldu, Uraz Kaygılaroğlu eski eşi ve turne arkadaşlarının son durumunu açıkladı, ardından hastaneden yeni bilgiler geldi. Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy da bulunuyor. Kaza sonrası Amasya Valisi Mustafa Masatlı hastanede yaralıları ziyaret ederken, birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Öner'in videoda konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Amasya’daki kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıkarken minibüs sürücüsü Aykut Bektaş tutuklandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Hayranları şokta! Ünlü oyuncuların feci kazası

    Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.

    TİYATROCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAMYONA ÇARPTI | VİDEO İZLE

    Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

    ÜNLÜ OYUNCULARIN FECİ KAZASI | VİDEO İZLE

    YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILDI
    Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

    VALİ MASATLI YARALILARI ZİYARET ETTİ
    Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu: "Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun'a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var."

    Kaza sonucu hayatını kaybeden tiyatrocuların son görüntüleri ortaya çıktı

    Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."

        KRİTİK SÜRECİ ATLATTI
        Hastaneden gelen yeni bilgiye göre Sergen Deveci hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci açıldı ancak tedavi amaçlı hastanede tutulmaya devam ediliyor.

        BİR AÇIKLAMA DA ÜNLÜ OYUNCUNUN EŞİNDEN
        Bir açıklamada kazada yaralanan Ceyhun Fersoy'un oyuncu eşi Begüm Öner'den geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Öner konuşmakta güçlük çekti. Mesaj atanlara teşekkür eden ünlü oyuncu, "Herkese çok teşekkür ediyoruz, merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef... Diğer yaralı arkadaşlarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince hafif hasarla atlatmaya çalışacağız. İyi olacağız inşallah." dedi.

        Begüm Öner'den zor açıklama! Konuşmakta zorlandı...



        BAŞBELASI OYUNUNU SERGİLEDİLER
        Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.


            *Kazada hayatını kaybeden Burak Topçu

            Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.


            *Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz

            Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

            Oyunculardan Ceyhun Fersoy'un, kaza öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Merhaba sevgili dostlar. Bugün turnemizin 7. günü. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Çok güzel bir turne geçirdik. Başta Jest Tiyatro'ya ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere ulaşmaya devam edeceğiz." sözleri yer aldı.

            "BUGÜN DE DOLUYUZ"
            Paylaşımında "Başbelası" oyununun izleyiciden ilgi gördüğünü anlatan Fersoy'un, "Çorum'dayız, bugün de doluyuz. Üç bin küsur kişiye ulaştık. Ulaşmaya da devam edeceğiz. Tiyatro iyi ki varsın." ifadeleri dikkati çekti.

            SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

            Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki tiyatro ekibinden Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.
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                Haberler Yaşam Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı... O sürücü tutuklandı yaralıların sağlık durumları hakkında hastaneden ilk açıklama geldi
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