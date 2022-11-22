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    • Magazin
    • 22.11.2022 12:15
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    • 22.11.2022 12:15
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    Melis İşiten Sergen Deveci ayrıldı mı, neden? Melis İşiten Sergen Deveci sevgili mi?

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş tutuklandı. 8 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de öldüğü kaza sonrası yaraların sağlık durumuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

    takvim.com.tr
    Melis İşiten Sergen Deveci sevgili mi?

    Son dakika. Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi bir önceki gün Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirmişti.Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralı kurtulduğu feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş ise hayatını kaybetti. Olayın ardından Melis İşiten Sergen Deveci birliktelikleri hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Melis İşiten Sergen Deveci sevgili mi? Melis İşiten Sergen Deveci ayrıldı mı, neden?

    CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

    Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) tutuklandı.

    YARALANAN MELİS İŞİTEN'DEN İLK MESAJ

    Kazada yaralan oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık...Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum''

    HAYAT BUGÜN DEĞİŞTİ

    Melis İşiten, kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e böyle veda etti: ''Buna yazamam bir şey...Sen hep bizimle olacaksın...Hayat bugün değişti''

        CEYHUN FERSOY DA DOSTUNA VEDA ETTİ

        Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti:

        "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok…"

        'BANA ELİNİ VER' DEDİN, HİSSETTİN Mİ TOLGA?

        Ceyhun Fersoy, bir başka paylaşımında ise "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklımdan geçmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım. Kazadan 10 dakika önce 'bana elini versene' dedin... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga, çok yanıyorum" sözlerine yer verdi.

        HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

        Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

        MELİS İŞİTEN SERGEN DEVECİ SEVGİLİ Mİ, AYRILDI MI?

        2014 yılında evlendiği Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında boşanan Melis İşiten 2020 yaz aylarında Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        Sessiz sedasız devam eden beraberlikleri gündeme geldikten sonra peş peşe krizler yaşadıkları belirtilen Melis İşiten ile Sergen Deveci, 2021 kış aylarında ayrılmıştı. İkilinin yeniden barıştığı dedikoduları da söyleniyordu. Aralarında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy gibi isimlerin bulunduğu minibüs, bir tıra arkadan çarptı.

        Yaşanan korkunç kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını kaybederken kazadan yara alarak kurtulan İşiten, sosyal medya hesabından yoğun bakımdaki sevgilisi Sergen Deveci'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Kaybımız ve acımız tarifsiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" dedi.
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