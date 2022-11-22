Melis İşiten Sergen Deveci ayrıldı mı, neden? Melis İşiten Sergen Deveci sevgili mi?

YARALANAN MELİS İŞİTEN'DEN İLK MESAJ

Kazada yaralan oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık...Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum''

HAYAT BUGÜN DEĞİŞTİ

Melis İşiten, kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e böyle veda etti: ''Buna yazamam bir şey...Sen hep bizimle olacaksın...Hayat bugün değişti''