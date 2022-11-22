Melis İşiten Sergen Deveci ayrıldı mı, neden? Melis İşiten Sergen Deveci sevgili mi?

Son dakika. Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi bir önceki gün Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirmişti.Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralı kurtulduğu feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş ise hayatını kaybetti. Olayın ardından Melis İşiten Sergen Deveci birliktelikleri hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Melis İşiten Sergen Deveci sevgili mi? Melis İşiten Sergen Deveci ayrıldı mı, neden?
CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) tutuklandı.
YARALANAN MELİS İŞİTEN'DEN İLK MESAJ
Kazada yaralan oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık...Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum''
HAYAT BUGÜN DEĞİŞTİ
Melis İşiten, kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e böyle veda etti: ''Buna yazamam bir şey...Sen hep bizimle olacaksın...Hayat bugün değişti''