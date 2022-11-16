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    • Magazin
    • 16.11.2022 14:44
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    • 16.11.2022 14:45
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    Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'iydi... Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan haber var: "Moralim hep yüksekti..."

    Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'iydi... Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan haber var. Lenfoma kanseriyle mücadele eden ve hatta bir dönem stresten uzak, sakin bir hayat yaşamak için Fethiye'ye yerleşip kaptanlığa başlayan oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi. İşte Boğaç Aksoy'dan gelen o haber...

    'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Pandeminin ortalarında kanser olduğunu öğrenen oyuncu Boğaç Aksoy, rol aldığı diziye veda edip tedavi sürecine başlamıştı.

    Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, paylaşımına şu notu eklemişti:

    "Sevgili dostlarım beni iyileştirdin anne dediğimde bu doğruydu ilk günden bu güne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı.. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde sürpriz oldu… 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak… Allah'ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum… Dualarını eksik etmeyin… Sevgiler Saygılar herkese."

        "Benim başıma geleceğini düşünmediğim bu hastalık, genç yaşımda beni buldu" diyen genç oyuncu stressiz bir hayat için doktorunun tavsiyesi üzerine İstanbul'a veda edip Fethiye'ye yerleşmişti.

        Bir tekne alıp kaptanlığa başlayan Aksoy, "Burada mutluyum, huzurluyum" demişti.

        Sağlık sorunları nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Boğaç Aksoy, setlere yeniden döneceğinin müjdesini verdi.

            Lenfoma kanserine yakalandığını duyurarak izleyicileri üzen Boğaç Aksoy, ''Yeni projelerimiz var. Nazar değmesin şimdi anlatmayayım. Sinema filmi ve dijital platform için de teklifler var'' diyerek kısa zaman içinde oyunculuğa geri döneceğini açıkladı.

            Zor günleri atlatan Boğaç Aksoy, ''Sevenlerimin sayesinde moralim hep yüksekti'' dedi.

            Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Volkan Komiser karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu, Haliç Üniversitesi'nde beden eğitimi ve antrenörlük bölümünü bitirdi. Daha önce aşçılık yapan Boğaç Aksoy, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'den oyunculuk dersleri alarak setlere adım attı. Kanser sürecinde Akdeniz'e yerleşen ünlü oyuncu, doktorundan gelen 'İyileştin' haberinden sonra İstanbul'a geri dönmüştü.
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            Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'iydi... Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan haber var: "Moralim hep yüksekti..."
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