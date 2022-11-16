Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'iydi... Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan haber var: "Moralim hep yüksekti..."

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Pandeminin ortalarında kanser olduğunu öğrenen oyuncu Boğaç Aksoy, rol aldığı diziye veda edip tedavi sürecine başlamıştı.
Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, paylaşımına şu notu eklemişti:
"Sevgili dostlarım beni iyileştirdin anne dediğimde bu doğruydu ilk günden bu güne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı.. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde sürpriz oldu… 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak… Allah'ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum… Dualarını eksik etmeyin… Sevgiler Saygılar herkese."