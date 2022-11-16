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    • Magazin
    • 16.11.2022 19:01
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    • 16.11.2022 19:01
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    40 günlük evliliği biten Merve Boluğur ilk kez konuştu: “Olmadı, hayat bu...” Gözler Mert Aydın’a çevrildi! Boşanmak için düğmeye basan taraf...

    Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından bahsetti. 2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur, geçen Ekim ayında DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Gelinliğiyle günlerce konuşulan Boluğur, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Bir süredir Mert Aydın ile boşanacağı konuşulan Boluğur, suskunluğunu bozdu ve iddiaları doğruladı. Boluğur, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaparken boşanma davasını açan taraf da belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    40 günlük evliliği biten Merve Boluğur ilk kez konuştu!

    2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Boluğur, ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda boy gösterdi.

    Kariyer kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşandı.

    Boluğur, 2 Ekim'de ise DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Gelinliğiyle günlerce konuşulan Boluğur, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.

        Her yerde el ele göz göze olan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 40 gün sürdü.

        Bir süre önce evleri ayırdıkları konuşulan ikiliden Merve Boluğur'un önceki gün evini terk ederek baba evine taşındığı ileri sürüldü.

        Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın'ın hemen harekete geçtiği ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattığı iddia edildi.

            Tüm bunlar yaşanırken Merve Boluğur, suskunluğunu bozdu ve konuya ilişkin ilk kez konuştu.

            Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Boluğur, "Olmadı, teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler..."
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            Haberler Magazin 40 günlük evliliği biten Merve Boluğur ilk kez konuştu: “Olmadı, hayat bu...” Gözler Mert Aydın’a çevrildi! Boşanmak için düğmeye basan taraf...
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