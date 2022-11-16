40 günlük evliliği biten Merve Boluğur ilk kez konuştu: “Olmadı, hayat bu...” Gözler Mert Aydın’a çevrildi! Boşanmak için düğmeye basan taraf...

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Boluğur, ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda boy gösterdi.
Kariyer kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşandı.
Boluğur, 2 Ekim'de ise DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Gelinliğiyle günlerce konuşulan Boluğur, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.