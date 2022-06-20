Arka Sokaklar'ın komiser Volkan'ı lenfoma kanseriyle mücadele ediyordu! Kötü haber geldi oyunculuğu bırakan Boğaç Aksoy'un yeni işi...
Arka Sokaklar'ın komiser Volkan'ı lenfoma kanseriyle mücadele ediyordu! Kötü haber geldi oyunculuğu bırakan Boğaç Aksoy'un yeni işi ortaya çıktı. 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi, İstanbul'u terk etti ve yeni bir işe atıldı. İşte 32 yaşındaki Boğaç Aksoy'un yeni mesleği...
20.06.2022 09:56 - Son Güncelleme: 20.06.2022 10:07
Arka Sokaklar'ın komiser Volkan'ı lenfoma kanseriyle mücadele ediyordu! Kötü haber geldi oyunculuğu bırakan Boğaç Aksoy yeni işiyle gündeme bomba gibi düştü.
Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşti. Bir tekne alıp kaptanlığa başlayan Aksoy, "Burada mutluyum, huzurluyum" dedi
Pandeminin ortalarında kanser olduğunu öğrenen oyuncu Boğaç Aksoy, rol aldığı diziye veda edip tedavi sürecine başlamıştı.