Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.11.2022 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 11:58
    ABONE OL

    Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenlerin nutku tutuldu: "Güzellik genlerden geçmiş..."

    Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenlerin nutku tutuldu! O kare ortalığı salladı. Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Alina Boz hem güzelliği hem de yeteneğiyle çok konuşuluyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le uzun yıllardır aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda "Biz gayet iyiyiz” sözleriyle ayrılık iddiasını yalanlayan Alina Boz bu kez annesiyle gündeme geldi. Alina Boz ile fotoğrafçı annesi Olga'nın yan yana karesini görenler, "Güzellik genlerden geçmiş..." yorumları yapıyor.

    Alina Boz’un Rus annesini görenlerin ağzı açık kaldı

    Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenlerin nutku tutuldu, "Güzellik genlerden geçmiş..." yorumları havalarda uçuştu. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşayan oyuncu Alina Boz gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Alina Boz, kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le Etiler'de görüntülenmişti.

    Hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Alina Boz, ayrılık iddialarını, "Biz gayet iyiyiz" sözleriyle, yalanlamıştı.

    Ounculuğunun yanısıra güzelilğiyle de dikkat çeken Alina Boz annesiyle gündeme geldi.

        Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

        Sosyal medya kullanıcıları, Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki", "Alina güzelliğini annesinden almış" , "Güzellik genlerden geçmiş..." yorumları yaptı.

        Fotoğrafçılık yapan Olga Boz, sosyal medyada epey aktif.

            ALİNA BOZ KİMDİR?

            Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı.

            Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun oldu.

            Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

                Oyunculuk kariyerine 2013 yılında henüz 15 yaşındayken Canan karakteriyle obaşladı. Ardından Hazal olarak karşımıza çıkan oyuncu, Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 2016 yılında Melis Kahvacı olarak rol aldı.

                2017 yılında Bölük filminde rol aldı. 2017 yılında ise Defne karakteriyle bir başka projede karşımıza çıktı. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl başka bir dizide başrol oynadı.

                Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu!

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bahçeli’den önemli açıklamalar
                Haberler Magazin Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenlerin nutku tutuldu: "Güzellik genlerden geçmiş..."
                    SON DAKİKA