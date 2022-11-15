Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenlerin nutku tutuldu, "Güzellik genlerden geçmiş..." yorumları havalarda uçuştu. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşayan oyuncu Alina Boz gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Alina Boz, kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le Etiler'de görüntülenmişti.
Hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Alina Boz, ayrılık iddialarını, "Biz gayet iyiyiz" sözleriyle, yalanlamıştı.
Ounculuğunun yanısıra güzelilğiyle de dikkat çeken Alina Boz annesiyle gündeme geldi.