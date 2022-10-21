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Haberler Magazin Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Alina Boz, hem özel hem de iş hayatıyla sıklıkla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle araç içinde verdiği pozu Instagram'da yayınlayan Boz, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...

21.10.2022 01:03 - Son Güncelleme: 21.10.2022 01:03
Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Ünlü oyuncu Alina Boz, uzun bir süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşamaya başladı.

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Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Mithat Can Özer ile aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü oyuncu, hem özel hem de iş hayatıyla sıklıkla adından söz ettirdi.

Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Ünlü oyuncu Alina Boz şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Boz, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle araç içinde verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Alina Boz hem bacaktan hem göğüsten dekolte verdi! Araç içindeki pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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