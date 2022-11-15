Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine yakalandı. 012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile aşk yaşıyor.
Seda Akman ile Cem Yılma zaşkı gündeme bomba gibi düştü, sosyal medya kullanıcıları, "Bu kez yaşı yaşına uygun" yorumları yaptı.
Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.