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    • Magazin
    • 15.11.2022 11:10
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    • 15.11.2022 11:13
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    Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine işte böyle yakalandılar

    Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine yakalandı. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Kimileri kendinden yaşça küçük kimileri ise magazin camiasının gözde isimleri... Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz şimdilerde Seda Akman'la aşk yaşıyor. İşte Seda Akman ile Cem Yılmaz'dan takvim.com.tr'den Doğan Savaş'a yakalandıkları o ilk kare.

    takvim.com.tr
    Doğan Savaş

    Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine yakalandı. 012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile aşk yaşıyor.

    Seda Akman ile Cem Yılma zaşkı gündeme bomba gibi düştü, sosyal medya kullanıcıları, "Bu kez yaşı yaşına uygun" yorumları yaptı.

    Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

        AŞKIN İLK KARESİ!

        49 yaşındaki Cem Yılmaz, bir süredir 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman ile aşk yaşıyor.

        İkili ilk olarak geçtiğimiz eylül ayında takvim.com.tr objektiflerine yakalanmıştı... Arnavutköy'de bulunan bir mekana girerken yakalanan çift hızlı adımlar ile mekana giriş yaptı.

        Muhabirlerin "Cem Bey, yeni sevgiliniz mi?" sorusuna yanıt vermeyen komedyen, "İyi akşamlar" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

            İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, birliktelikleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Yılmaz'ın Akman'a da son filmi Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

            CEM YILMAZ'IN ESKİ SEVGİLİLERİ

            Ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilileri merak konusu oldu.

            CEM YILMAZ VE ESKİ EŞİ AHU YAĞTU

            Cem Yılmaz'ın bir yıl evli kaldığı eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu var.

                CEM YILMAZ - CANSU DERE

                CEM YILMAZ - DEMET ŞENER

                CEM YILMAZ- ZEYNEP TÜMERDEM

                    CEM YILMAZ - AYŞE HATUN ÖNAL

                    CEM YILMAZ - LAL DEDEOĞLU

                    Ünlü komedyen en uzun ilişkilerinden birini işletmeci Lal Dedeoğlu ile yaşadı. İkilinin aşkı günlerce gazete manşetlerine taşındı. 4 yıllık aşk, ani bir kararla bitti... Yılmaz, Lal Dedeoğlu'ndan 'Onun yeri bende her zaman başka' diye bahsetti...

                    SERENAY SARIKAYA - CEM YILMAZ

                    Yaşadıkları aşkla herkesi şaşkına çeviren Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya 2020'nin yaz aylarında tekne tatilinde görüntülenmiş ve günlerce konuşulmuştu. Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirmişti.

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                    Haberler Magazin Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine işte böyle yakalandılar
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