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    • Magazin
    • 15.11.2022 16:28
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    • 15.11.2022 16:44
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    Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı! 3 çocuğuyla poz veren Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin yaş gününü kutladı görenler şaşırdı: "Kocaman olmuşlar"

    Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... 3 çocuğuyla poz veren Deli Yürek'in güzeli Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin doğum gününü kutladı. 45 yaşındaki Zeynep Tokuş'un çocuklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi, "Kocaman olmuşlar" yorumları havada uçuştu. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Zeynep Tokuş, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve notla dikkat çekti. İşte Zeynep Tokuş ve çocukları Ali, Ayşe ve Alp...

    Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... 3 çocuğuyla poz veren Deli Yürek'in güzeli Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin doğum gününü kutladı. 45 yaşındaki Zeynep Tokuş'un çocuklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi, "Kocaman olmuşlar" yorumları havada uçuştu.

    Ekim 1998'de başlayan ve 4 sezon boyunca herkesi ekran başına kitleyen Deli Yürek dizisinin başrol oyuncularından olan Zeynep Tokuş, kendine bambaşka bir hayat kurdu. Ekranlardan uzak olan Zeynep Tokuş, şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Tokuş güzelliği ile hala dikkatleri üzerine çekiyor. Ali, Ayşe ve Alp adında üç evladı olan Zeynep Tokuş, çocuklarına da yogayı aşılamış.

        Zaman zaman çocuklarıyla yoga yaptığı hareketlerden kesitler paylaşan Zeynep Tokuş, eşi Erdem Yılmaztürk'le de yoga yapıyor, hatta sosyal medyadan paylaşıyor.

        Son haliyle dikkat çeken Zeynep Tokuş hala Deli Yürek yıllarındaki kadar genç ve güzel görünüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Tokuş çocuklarıyla yeni paylaşımda bulundu.

        Oğlu Ali Nuhoğlu'nun doğum gününü kutlayan Zeynep Tokuş, "Biricik oğlum, Alim. Yumuşacık kalbin sevgi dolu bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum. Annen olduğum için çok mutluyum" notunu düştü.
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            Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı! 3 çocuğuyla poz veren Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin yaş gününü kutladı görenler şaşırdı: "Kocaman olmuşlar"
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