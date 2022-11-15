Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı! 3 çocuğuyla poz veren Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin yaş gününü kutladı görenler şaşırdı: "Kocaman olmuşlar"

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... 3 çocuğuyla poz veren Deli Yürek'in güzeli Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin doğum gününü kutladı. 45 yaşındaki Zeynep Tokuş'un çocuklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi, "Kocaman olmuşlar" yorumları havada uçuştu.
Ekim 1998'de başlayan ve 4 sezon boyunca herkesi ekran başına kitleyen Deli Yürek dizisinin başrol oyuncularından olan Zeynep Tokuş, kendine bambaşka bir hayat kurdu. Ekranlardan uzak olan Zeynep Tokuş, şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Tokuş güzelliği ile hala dikkatleri üzerine çekiyor. Ali, Ayşe ve Alp adında üç evladı olan Zeynep Tokuş, çocuklarına da yogayı aşılamış.