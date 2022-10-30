Kenan İmirzalıoğlu'nun masum aşkıydı... Deli Yürek'in güzeli Zeynep Tokuş denizde yoga yaptı ortalığı yıktı geçti: "Hala genceciksin"
Kenan İmirzalıoğlu'nun masum aşkıydı... Bambaşka bir hayat kuran Zeynep Tokuş denizde yoga yaptı ortalığı yıktı geçti. Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı şimdilerde yoga eğitmenliği yapan ve birbirinden iddialı hareketlerle adından söz ettiren Zeynep Tokuş Instagram fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kışa girerken Antalya'da son sıcak havaların tadını çıkartıyor. Denizde yoga yapan Zeynep Tokuş'u görenler ise "Hala genceciksin", "İnsan hiç mi değişmez" yorumları yapıyor.
30.10.2022 17:44 - Son Güncelleme: 30.10.2022 17:44
"HALA GENCECİKSİN"
Kenan İmirzalıoğlu'nun masum aşkıydı... Deli Yürek'in güzeli Zeynep Tokuş denizde yoga yaptı ortalığı yıktı geçti.