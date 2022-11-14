Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti: "Zenginliğin böylesi"

Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti. Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ünlü oyuncusu Ahu Tuğba bir süredir kızı Anjelik ile ABD'nin Florida ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak 100'ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'yı da zor durumda bırakmıştı.