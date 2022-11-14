Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siydi! Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu ile aşk paylaşımına gelen o yoruma olay yanıt: "Benim bilmediğim bir şey mi..."

Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siydi! Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu ile aşk paylaşımına gelen o yoruma olay yanıt geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşk iddiasının ardından bir süre sessizliğini koruyan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmişlerdi.