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    • Magazin
    • 14.11.2022 11:18
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    • 14.11.2022 11:29
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    Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siydi! Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu ile aşk paylaşımına gelen o yoruma olay yanıt: "Benim bilmediğim bir şey mi..."

    Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siydi! Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu ile aşk paylaşımına gelen o yoruma olay yanıt geldi. Hem oyunculuğa ara veren hem de İstanbul'dan taşınan oyuncu bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Aslıhan Gürbüz Instagram2dan paylaştığı aşk karesine gelen o yoruma verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.

    Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siydi! Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu ile aşk paylaşımına gelen o yoruma olay yanıt geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşk iddiasının ardından bir süre sessizliğini koruyan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmişlerdi.

    Oyuncu sevgililer magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlişkiilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ikiliden Aslıhan Gürbüz Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

    Sevgilisi ile aşk dolu fotoğraflarını paylaşan Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu ile ilgili gelen o yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
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        Haberler Magazin Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siydi! Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu ile aşk paylaşımına gelen o yoruma olay yanıt: "Benim bilmediğim bir şey mi..."
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