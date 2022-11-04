Yeşilçam'ın vamp güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'i görenlerin nutku tutuldu: "Annesinin kopyası"
Yeşilçam'ın vamp güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'i görenlerin nutku tutuldu, "Annesinin kopyası" yorumları havada uçuştu. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, kızıyla Miami'de yaşıyor. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu. Kimileri Anjelik'i annesine benzetirken kimileri ise anne kızın birbirine benzemediği yönünde yorumlar yaptı.
04.11.2022 09:02 - Son Güncelleme: 04.11.2022 09:14
Yeşilçam'ın vamp güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'i görenlerin nutku tutuldu, "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.
Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor. Miami'de hayatını sürdüren Tuğba'nın kızı Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirdi.
Ahu Tuğba'nın kızı, Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı. Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu.
'VAMPİRELLA SAÇINI SEVİYOR'
Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaşmıştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor.