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    • Magazin
    • 14.11.2022 12:21
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    • 14.11.2022 12:21
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    İzleyenleri çileden çıkartıyor! Bir Küçük Gün Işığı'nın Dila'sını daha önce böyle gören yok! Kaan Yıldırım'la adı anılan Tuğçe Açıkgöz...

    Atv ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı, oyuncu kadrosunda Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz gibi başarılı isimleri bulunduran dizide, Dila karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz, her ne kadar izleyiciye saç baş yoldursa da bu onun oyunculuk yeteneğinin kanıtı gibi. Dizide her şeyi karıştıran, psikolojik sorunları olan bir genç kıza hayat veren Tuğçe Açıkgöz'ün çocukuk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Tuğçe Açıkgöz hakkında tüm merak edilenler.

    Bir Küçük Gün Işığı’nın Dila’sını daha önce böyle gören yok!

    İzleyenleri çileden çıkartıyor! Bir Küçük Gün Işığı'nın Dila'sını daha önce böyle gören yok! Kaan Yıldırım'la adı anılan Tuğçe Açıkgöz... Başrollerinde Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı, sezonun en çok konuşulan işlerinden biri oldu. Bir aşk hikayesi etrafında şekillenen olayların anlatıldığı dizide, Dila karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri. Öte yandan Açıkgöz hakkında araştırma yapanların karşısına yetenekli oyuncunun çocukluk fotoğrafı çıktı.

    TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

    10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir'de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur.

    İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır.

        2005 yılında bir televizyon filmi olan "Alaturka" filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise "Babam Geri Döndü" filminde oynamıştır.

        2007 yılında "Vatan Sağolsun" dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise "Yaz'ın Öyküsü" dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır.

        Ardından dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynadı.
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            Haberler Magazin İzleyenleri çileden çıkartıyor! Bir Küçük Gün Işığı'nın Dila'sını daha önce böyle gören yok! Kaan Yıldırım'la adı anılan Tuğçe Açıkgöz...
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