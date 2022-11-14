İzleyenleri çileden çıkartıyor! Bir Küçük Gün Işığı'nın Dila'sını daha önce böyle gören yok! Kaan Yıldırım'la adı anılan Tuğçe Açıkgöz... Başrollerinde Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı, sezonun en çok konuşulan işlerinden biri oldu. Bir aşk hikayesi etrafında şekillenen olayların anlatıldığı dizide, Dila karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri. Öte yandan Açıkgöz hakkında araştırma yapanların karşısına yetenekli oyuncunun çocukluk fotoğrafı çıktı.