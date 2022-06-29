İsmail Hacıoğlu gönlünü oyuncu Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı! Yılın aşk bombasında olay detaylar... Huzur dolu Karadeniz tatili...
İsmail Hacıoğlu gönlünü oyuncu Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı! Yılın aşk bombasında olay detaylar... Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı. Aşk bombasının patlamasıyla Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun yaş farkı merak konusu oldu. İşte detaylar...
29.06.2022 10:55 - Son Güncelleme: 29.06.2022 10:55
YILIN AŞK BOMBASI!
İsmail Hacıoğlu gönlünü oyuncu Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı! Yılın aşk bombasında olay detaylar...
Magazin dünyasında yeni bir aşk bombası patladı. İddiaya göre İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz sevgili oldu. İkili hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.
Aşk bombasının ardından İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün yaş farkı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...