İsmail Hacıoğlu gönlünü oyuncu Aslıhan Gürbüz’e kaptırdı! Yılın aşk bombasında olay detaylar... Huzur dolu Karadeniz tatili...

Doğa aşığı olan iki sevgili birçok meslektaşı güney sahillerine inerken Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı. Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmedi.