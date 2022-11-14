Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı? 14 Kasım 2022 TV8 yayın akışı!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan program Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 14 Kasım Pazartesi günkü yayın akışında bulunmuyor. Programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa neden yok? neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı?
14 KASIM 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Canım Annem
09:30 Yazgı
10:30 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
14:00 Yazgı
15:00 Kadere Karşı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA NEDEN YOK?
2. Sayfa programının İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamadan dolayı bugün yayınlanmadığı düşünülüyor. Öte yandan henüz resmi bir açıklama gelmedi.