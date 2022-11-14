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    • Magazin
    • 14.11.2022 11:07
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    • 14.11.2022 11:10
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    Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı? 14 Kasım 2022 TV8 yayın akışı!

    Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı bugünkü TV8 yayın akışında yer almıyor. Programın sıkı takipçileri internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı? İşte 14 Kasım 2022 TV8 yayın akışı!

    MÜGE VE GÜLŞEN’LE 2. SAYFA NEDEN YOK?

    Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan program Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 14 Kasım Pazartesi günkü yayın akışında bulunmuyor. Programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa neden yok? neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı?

    14 KASIM 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Canım Annem

    09:30 Yazgı

    10:30 Doya Doya Moda

    12:45 Canım Annem

    14:00 Yazgı

    15:00 Kadere Karşı

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Tuzak

    MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA NEDEN YOK?

    2. Sayfa programının İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamadan dolayı bugün yayınlanmadığı düşünülüyor. Öte yandan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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    Haberler Magazin Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı? 14 Kasım 2022 TV8 yayın akışı!
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