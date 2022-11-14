Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı? 14 Kasım 2022 TV8 yayın akışı!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan program Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 14 Kasım Pazartesi günkü yayın akışında bulunmuyor. Programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa neden yok? neden yok? 2. Sayfa programı bitti mi, yayından mı kaldırıldı?