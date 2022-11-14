İstiklal Caddesi’nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Demirelli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik." diye konuştu.