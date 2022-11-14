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İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Cadde bugün yeniden trafiğe açılırken, olayın yaşandığı bölgeye hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı.

14.11.2022 10:50 - Son Güncelleme: 14.11.2022 10:50
İstiklal Caddesi’nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Beyoğlu'nda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.

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İstiklal Caddesi’nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Beyoğlu'nda dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk yerlerinde vatandaşlar da olay yerine geldi. Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanı'nda kurulan bir alana karanfil bıraktı.

İstiklal Caddesi’nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.

Kaymakam Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain saldırıyı düzenleyenlerin ülkenin, milletin birliğini, bütünlüğünü hedef almak istediklerini ancak birliği, dirliği, bütünlüğü bozamayacaklarını ifade etti.

İstiklal Caddesi’nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Demirelli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik." diye konuştu.

İstiklal Caddesi’nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hain saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

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