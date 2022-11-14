İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı
Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Cadde bugün yeniden trafiğe açılırken, olayın yaşandığı bölgeye hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı.
Beyoğlu'nda dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk yerlerinde vatandaşlar da olay yerine geldi. Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanı'nda kurulan bir alana karanfil bıraktı.
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.
Kaymakam Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain saldırıyı düzenleyenlerin ülkenin, milletin birliğini, bütünlüğünü hedef almak istediklerini ancak birliği, dirliği, bütünlüğü bozamayacaklarını ifade etti.
Demirelli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik." diye konuştu.