Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü! 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu...
Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü! 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu çıktı. İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan kahreden haberler geliyor. İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan o kadın yakalandı. Patlama Adana'dan gelen Yusuf Meydan ve minik kızı Ecrin'i hayattan kopardı. Hayatını kaybedenler arasında Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusunun kızı Yağmur Uçar'ın da olduğu ortaya çıktı.
14.11.2022 10:27 - Son Güncelleme: 14.11.2022 10:42
Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü! 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu Necati Uçar çıktı.
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda dün bir patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.