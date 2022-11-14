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    • Magazin
    • 14.11.2022 14:17
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    • 14.11.2022 14:19
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    İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka oldu yorum yağdı: "Ceylan'a benzemiş"

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka biri olan Günel Zeynalova'yı görenler yorum yağmuruna tuttu. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan Günel Zeynalova'nın son halini görenler ünlü şarkıcı Ceylan'a benzetti. İşte İbrahim Tatlıses keşfettiği Günel Zeynalova'nın son hali...

    Tatlıses’in keşfi Günel Zeynalova’yı görenler: Ceylan’a benzemiş

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka biri olan 37 yaşındaki Günel Zeynalova'nın son haline sosyal medyada "Ceylan'a benzemiş" yorumları yağıyor.

    Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.

    Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.

        Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle sosyal medya gündeminde.

        Şarkıcı Ceylan Avcı'ya benzetilen Günel Zeynalova'nın bir de annesini görün...

        Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi Zöhre Zeynalova güzelliğiyle kızını bile solluyor...

            Öte yandan Günel Zeynalova, Reza Zarrab'ın eski nişanlısı olan Azeri kızı olarak da biliniyor... Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terk edilmişti. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

            Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" demişti. Azeri kızı Günel sosyal medyada hayranlarıyla gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde kendisine gelen Reza Zarrab ile ilgili soruya kısa bir yanıt vermişti.

            "Abla Reza Bey ile senin resimlerin hâlâ telefonunda duruyor mu? Seren Serengil öyle diyordu" sorusuna ünlü şarkıcı "Müzik konuşalım, boşverin o dedikoduları" yanıtını vermişti.
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            Haberler Magazin İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka oldu yorum yağdı: "Ceylan'a benzemiş"
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