İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka oldu yorum yağdı: "Ceylan'a benzemiş"

Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" demişti. Azeri kızı Günel sosyal medyada hayranlarıyla gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde kendisine gelen Reza Zarrab ile ilgili soruya kısa bir yanıt vermişti.