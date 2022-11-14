İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka oldu yorum yağdı: "Ceylan'a benzemiş"

İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka biri olan 37 yaşındaki Günel Zeynalova'nın son haline sosyal medyada "Ceylan'a benzemiş" yorumları yağıyor.
Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.
Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.