İbrahim Tatlıses'in keşfettiği yetenek abidesiydi... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini görenler tanıyamıyor: "Bu nasıl bir değişim"
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği yetenek abidesiydi... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini görenler tanıyamıyor.Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak son dönemde yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini görenler, "Bu nasıl bir değişim" diyor.
15.08.2022 12:13 - Son Güncelleme: 15.08.2022 12:26
"BU NASIL BİR DEĞİŞİM"
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği yetenek abidesiydi... Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini görenler tanıyamıyor.
Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.
Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bırakıyor.