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    • Magazin
    • 14.11.2022 16:33
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    • 14.11.2022 16:33
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    İstiklal'deki patlamanın göbeğinde kalan Masterchef Burcu dehşet anlarını anlattı! 5 dakikayla kurtulmuş! Burcu Önal...

    Masterchef'in 2021 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biriydi Burcu Önal... Pek çok kişiyle girdiği tartışmalar hala hafızalarda. İlginç tarzıyla da kendine dönüp dönüp tekrar baktıran Burcu Önal, 2022 sezonunun ilk bölümünde izleyici karşısına çıkmıştı. Yarışma sonrasında kendisine Beyoğlu'nda bir mekan açan Burcu Önal ölümden döndü. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Önal, "Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık" dedi.

    ’Lanet olsun böyle insanlığa’

    İstiklal'deki patlamanın göbeğinde kalan Masterchef Burcu dehşet anlarını anlattı! 5 dakikayla kurtulmuş! Burcu Önal... Masterchef'e 2 kez katılıp eleme aşamalarında veda eden, 3. kez katılımında ana kadroya giren Burcu Önal şu sıralar Tarlabaşı'nda bir restoran işletiyor. Dün 16:00 sularında Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırı, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. aşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Önal, "Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık" dedi.

    Dün saat 16.20 civarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan koparırken 81 vatandaşımız yaralandı.

    2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile ünlenen Burcu Önal, dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı esnasında, Taksim Tarlabaşı'ndaki restoranındaydı.

        Tarlabaşı'nda dükkanı bulunan eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal ise yaşadığı korkuyu anlattı.

        Bombanın patladığı mekana çok yakın olduğunu söyleyen Önal, takipçilerine içini döktü.

        Burcu Önal, ''Ben ve ailem iyiyiz ve yaşadığımız bu kabusun içinde buna sevinemiyoruz. Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık. Gerçekten bunu yapan insanlığa lanet olsun! Bunu Beyoğlu'ndaki ilk yaşayışımız değil, sonu da değil.'' dedi.

            Taksim'de PKK Terör Örgütü'nün üstlendiği bombalı saldırı sonrası, Türkiye yasa boğuldu. Birçok ünlü isim, Instagram hesabından siyah ekran paylaştı.
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            Haberler Magazin İstiklal'deki patlamanın göbeğinde kalan Masterchef Burcu dehşet anlarını anlattı! 5 dakikayla kurtulmuş! Burcu Önal...
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