İstiklal'deki patlamanın göbeğinde kalan Masterchef Burcu dehşet anlarını anlattı! 5 dakikayla kurtulmuş! Burcu Önal... Masterchef'e 2 kez katılıp eleme aşamalarında veda eden, 3. kez katılımında ana kadroya giren Burcu Önal şu sıralar Tarlabaşı'nda bir restoran işletiyor. Dün 16:00 sularında Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırı, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. aşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Önal, "Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık" dedi.
Dün saat 16.20 civarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan koparırken 81 vatandaşımız yaralandı.
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile ünlenen Burcu Önal, dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı esnasında, Taksim Tarlabaşı'ndaki restoranındaydı.