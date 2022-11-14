İstiklal'deki patlamanın göbeğinde kalan Masterchef Burcu dehşet anlarını anlattı! 5 dakikayla kurtulmuş! Burcu Önal...

Burcu Önal, ''Ben ve ailem iyiyiz ve yaşadığımız bu kabusun içinde buna sevinemiyoruz. Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık. Gerçekten bunu yapan insanlığa lanet olsun! Bunu Beyoğlu'ndaki ilk yaşayışımız değil, sonu da değil.'' dedi.