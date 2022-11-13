Selin Ciğerci Survivor'dan çıkan sevgilisini suçüstü yakalamaya çalışınca olanlar oldu! Olay görüntüye Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

"EVLİLİK İŞİNİ YİNE BECEREMEDİK"

Çıra, hikaye paylaşımına "Biz, büyük umutlarla ikinci kez denedik. Ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek en büyük korkumuz. O yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi, arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz." notunu düşmüştü.