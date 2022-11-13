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    • Magazin
    • 13.11.2022 14:43
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    • 13.11.2022 14:48
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    Selin Ciğerci Survivor'dan çıkan sevgilisini suçüstü yakalamaya çalışınca olanlar oldu! Olay görüntüye Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

    Gökhan Çıra'nın ihanetine uğramıştı... Selin Ciğerci Survivor'dan çıkan sevgilisini suçüstü yakalamaya çalıştı ortaya çıkan görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın da dayanamadı yorumu yapıştırdı... Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci eski yaşadıklarının etkisinde olacak ki yeni sevgilisiyle eğlenmeye gittiği mekanda yaptığı hareketle adından söz ettirdi. Selin Ciğerci yeni sevgilisi Asil Cengiz'in telefonuna bakarken çevredekilere yakalanınca ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. Küs olduğu Demet Akalın da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak yorum yaptı.

    Selin Ciğerci sevgilisini suçüstü yakalamaya çalışınca olanlar oldu!

    Selin Ciğerci Survivor'dan çıkan sevgilisini suçüstü yakalamaya çalışınca olanlar oldu! Olay görüntüye Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı. Asil Cengiz ile birlikte olan Ciğerci aşkını gözlerden uzakta yaşamaya çalışıyor olsa da ortamlara sevgilisi olmadan gitmiyor!

    Selin Ciğerci son olarak bir eğlencede sevgilisiyle görüntülendi. Ciğerci sevgilisi telefonla oynarken gözünün sevgilinin ekranından alamadı.

    O anlarda yakalanan Selin Ciğerci sosyal medyada da gündem oldu.

    Ciğerci gizlice sevgilisinin telefonuna baktığı anları paylaşarak "Gözlerim böyle kalmaz inşallah" dedi.

        DEMET AKALIN DA PAYLAŞTI

        Ciğerci'nin o anlarını gören eski dostu Demet Akalın da kendini tutamadı. Akalın, Selin Ciğerci'nin o anlarını paylaştı. Bu paylaşım "Küslük bitti" yorumlarına sebep oldu.

        İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu.

        "EVLİLİK İŞİNİ YİNE BECEREMEDİK"

        Çıra, hikaye paylaşımına "Biz, büyük umutlarla ikinci kez denedik. Ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek en büyük korkumuz. O yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi, arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz." notunu düşmüştü.

            Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar da ifşa olmuştu. Daha sonra Gökhan Çıra yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile görüntülenmişti. Ardından Selin Ciğerci de yeni aşkıyla yakalanmıştı.

            Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Asil Cengiz isimli kişiyle düğüne katılan Ciğerci, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

            Herkes Asil Cengiz'in kim olduğunu merak ederken ortaya bomba bir iddia atılmıştı. Cengiz'in eski nişanlısı Mualla isimli kadın, Asil Cengiz'in kendisinden para aldığını, hala ödemediğini ve kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Hatta borcunu Selin Ciğerci'den istemişti.

                SURVIVOR'A KATILMIŞ

                Selin Ciğerci'nin yeni aşkı olduğu iddia edilen Asil Cengiz'in Survivor'a katıldığı ortaya çıktı. Survivor Türkiye-Yunanistan 2019 sezonunda yer almak için seçmelere katılan Asil Cengiz'in kendisini tanıttığı video ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

                Yorumlara bakıldığında büyük bir destek gördüğü ve finalist gözüyle bakıldığı her halinden belli olan Asil Cengiz, yarışmaya katılamamış. Tavrı, konuşmaları, vücudu ve karizmasıyla daha kadroya alınmadan favori gözüyle bakılan Asil Cengiz, hakkındaki iddialara hala bir yanıt vermiş değil.

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