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    • Magazin
    • 13.11.2022 17:58
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    • 13.11.2022 18:10
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    Kardeşlerim'in Ömer'iyle Süsen'i aşk mı yaşıyor? Herkes merak ediyordu Bilal Yiğit Koçak'tan Lizge Cömert açıklaması: "Dizideki partnerim..."

    Kardeşlerim'in Ömer'iyle Süsen'i aşk mı yaşıyor? Herkes merak ediyordu Bilal Yiğit Koçak, Lizge Cömert açıklamasıyla aşk dedikodularına son noktayı koydu. Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kardeşlerim 67. bölümü geride bıraktı. Dizinin başarılı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak ile rol arkadaşı Lizge Cömert aşk iddialarıyla son günlerde sık sık gündeme geliyordu. Konuyla ilgili Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın neler söyledi.

    Kardeşlerim’in Ömer’iyle Süsen’i aşk mı yaşıyor?

    Kardeşlerim'in Ömer'iyle Süsen'i aşk mı yaşıyor? Herkes merak ediyordu Bilal Yiğit Koçak'tan Lizge Cömert açıklaması: "Dizideki partnerim..." Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kardeşlerim 67. bölümü geride bıraktı. Dizinin oyuncularından Bilal Yiğit Koçak aşk açıklamasıyla yeniden gündem oldu.

    Atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert İspanya'da dergiye kapak oldu. Dizi ve karakteriyle ilgili demeç veren güzel oyuncu Cömert "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" derken, Koçak ise şu açıklamaları yaptı:

    "Barselona benim için çok özel bir şehirdir. 16 yaşımda babamın bir kongresi için Barselona'ya gitmiştim. Mimarisine, kültürüne aşık olmuştum. Çok keyif almıştım Barcelona'yı gezmekten. Bir de o gezide İspanyol bir kıza aşık olmuştum. İlk aşkım da bir İspanyoldur."

        Hayatında kimse olmadığını, kalbinin boş olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, "Kendinizi nasıl tarif edersiniz?" sorusuna, "Çalışkan, işkolik, ailesine ve arkadaşlarına çok önem veren ve mutluluğun peşinde olan bir adamım. Zor bir yanım var. Yalnızlığı çok seviyorum. Bir çok problemim de bundan çıkıyor zaten. Bazen çabuk sinirlenebiliyorum. Bu sevmediğim bir özellik" diye yanıt verdi.

        Koçak, "Uluslararası bir aktör olmak en büyük hayallerimden biri. Sadece Türkiye'yle sınırlı kalmak istemiyorum. O yüzden İspanyolca öğrenip İngilizcemi de geliştirmeye çalışıyorum bu aralar" diyerek hedeflerini açıkladı.

        Kardeşlerim oyuncuları sık sık aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Konuyla ilgili Bilal Yiğit Koçak; "Lizge sadece çok yakın arkadaşım. Dizideki partnerim, sevdiğim bir arkadaşım. O ilişki haberleri doğru değil." diyerek son noktayı koydu.

            Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #AyrılmakYok etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

            KARDEŞLERİM 67. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Asiye ve Ömer haber alır almaz Emel'i gidip yetimhaneden eve getirdiler ama bu durum Ömer'in çok canını yaktı.

            KARDEŞLERİM 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO İZLE

            Ömer'in gözyaşlarına dayanamayan Sevgi Teyze, Ahmet'e verdiği her şeyi geri almak için harekete geçti.

            Asiye ile Aybike'nin arası kompozisyon nedeniyle hala bozuktu. Doruk ise hakkında kötü not yazanın Asiye olduğuna inanmamaya devam etti. Okulda yine gerginlik yaşandı. Bu kez Oğulcan da Sarp ile kapıştı. Olay yönetime kadar gitti.

                Ayla Suzan'a Nebahat ile Akif'in evden çıkarken ki fotoğraflarını gösterdi. Ancak geceyi birlikte geçirdiklerini kanıtlayamadı. Suzan, Akif'e inandı.

                Sevgi Teyze'nin verdiklerini geri alması Ahmet'i öfkelendirdi, annesi ile tartıştı Ahmet'ten evi terk etmelerini istedi. Sinirlenen Ahmet gitti ancak eşi kayınvalidesi ile baş başa kaldı. Aralarında çıkan arbedede Sevgi Teyze merdivenlerden düştü.
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                Bahçeli’den önemli açıklamalar
                Haberler Magazin Kardeşlerim'in Ömer'iyle Süsen'i aşk mı yaşıyor? Herkes merak ediyordu Bilal Yiğit Koçak'tan Lizge Cömert açıklaması: "Dizideki partnerim..."
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