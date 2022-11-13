Kardeşlerim'in Ömer'iyle Süsen'i aşk mı yaşıyor? Herkes merak ediyordu Bilal Yiğit Koçak'tan Lizge Cömert açıklaması: "Dizideki partnerim..." Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kardeşlerim 67. bölümü geride bıraktı. Dizinin oyuncularından Bilal Yiğit Koçak aşk açıklamasıyla yeniden gündem oldu.
Atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert İspanya'da dergiye kapak oldu. Dizi ve karakteriyle ilgili demeç veren güzel oyuncu Cömert "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" derken, Koçak ise şu açıklamaları yaptı:
"Barselona benim için çok özel bir şehirdir. 16 yaşımda babamın bir kongresi için Barselona'ya gitmiştim. Mimarisine, kültürüne aşık olmuştum. Çok keyif almıştım Barcelona'yı gezmekten. Bir de o gezide İspanyol bir kıza aşık olmuştum. İlk aşkım da bir İspanyoldur."