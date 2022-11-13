Kardeşlerim'in Ömer'iyle Süsen'i aşk mı yaşıyor? Herkes merak ediyordu Bilal Yiğit Koçak'tan Lizge Cömert açıklaması: "Dizideki partnerim..."

Hayatında kimse olmadığını, kalbinin boş olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, "Kendinizi nasıl tarif edersiniz?" sorusuna, "Çalışkan, işkolik, ailesine ve arkadaşlarına çok önem veren ve mutluluğun peşinde olan bir adamım. Zor bir yanım var. Yalnızlığı çok seviyorum. Bir çok problemim de bundan çıkıyor zaten. Bazen çabuk sinirlenebiliyorum. Bu sevmediğim bir özellik" diye yanıt verdi.