Berkin Gökbudak'ın eşi olan Aslı Enver'in ilk eşi bakın kim çıktı! 3 yıllık evlilik 2015'te bitmişti görenler inanamadı: "Gerçek mi senaryo mu?"

Berkin Gökbudak'ın eşi olan Aslı Enver'in ilk eşi bakın kim çıktı! 3 yıllık evlilik 2015'te bitmişti görenler inanamadı. 2012'de evlenip 2015 yılında boşanan ünlü çifti görenler dizi ya da proje için çekilmiş bir fotoğraf olabileceğini düşünse de durum hiç de öyle değil. Aslı Enver yılar önce yakışıklı oyuncuyla evliydi...