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    • Magazin
    • 13.11.2022 12:02
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    • 13.11.2022 12:02
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    Berkin Gökbudak'ın eşi olan Aslı Enver'in ilk eşi bakın kim çıktı! 3 yıllık evlilik 2015'te bitmişti görenler inanamadı: "Gerçek mi senaryo mu?"

    Berkin Gökbudak'ın eşi olan Aslı Enver'in ilk eşi bakın kim çıktı! 3 yıllık evlilik 2015'te bitmişti görenler inanamadı. Murat Boz, Önder Öztarhan derken güzel oyuncu aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak ile buldu. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak aile arasında kıyılan sade bir törenle evlendi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı. Aslı Enver gelinliği, sade ve zarifliği ile 'yılın gelini' seçildi. Gündeme bomba gibi düşen evlilik ve nikah fotoğraflarının ardından Aslı Enver'in eski eşini ilk kez öğrenenler şaştı kaldı. Kimileri iki ünlü ismin eskiden evli olduğunu ilk kez öğrendi ve "Rol icabı mı?" , Gerçek mi senaryo mu bu evlilik?" yorumları yaptı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Aslı Enver'in ilk eşi...

    Berkin Gökbudak’la evlenen Aslı Enver’in ilk eşi bakın kim çıktı!

    Berkin Gökbudak'ın eşi olan Aslı Enver'in ilk eşi bakın kim çıktı! 3 yıllık evlilik 2015'te bitmişti görenler inanamadı. 2012'de evlenip 2015 yılında boşanan ünlü çifti görenler dizi ya da proje için çekilmiş bir fotoğraf olabileceğini düşünse de durum hiç de öyle değil. Aslı Enver yılar önce yakışıklı oyuncuyla evliydi...

    Ünlü oyuncu Aslı Enver (38) ile iş insanı Berkin Gökbudak, nikah masasına oturdu. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan çift, sürpriz bir şekilde dünya evine girdi

    Sade bir törenle evlenen Aslı Enver, en yakın arkadaşlarını ve aile üyelerini davet etti.

        Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

        Nikahtan eşiyle pozlarını sosyal medya hesabından "Evet" notuyla paylaşan Aslı Enver kısa bir süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

        Gelinliğinin içinde kuğu gibi süzülen Aslı Enver'in ikinci kez nikah masasına oturduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

            Aslı Enver, 5 ay aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'dan nisan ayında ayrılmıştı. Öztarhan'ın ailesiyle de tanışan ve nikah masasına oturması beklenen çift, yollarını ayırmıştı.

            2019'DA AYRILDILAR

            'Kardeşim Benim' filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi ise 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.

            Herkes ikilinin evleneceğini düşünürken o dönem ortaya atılan iddiaya göre Murat Boz evliliğe yanaşmadığı için çift ayrılık kararı aldı.
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                Haberler Magazin Berkin Gökbudak'ın eşi olan Aslı Enver'in ilk eşi bakın kim çıktı! 3 yıllık evlilik 2015'te bitmişti görenler inanamadı: "Gerçek mi senaryo mu?"
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