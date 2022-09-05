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Haberler Magazin İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: "Kabak tadı verdiler artık"

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: "Kabak tadı verdiler artık"

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu, yeni boşanan ikili hakkında sosyal medyada, "Kabak tadı verdiler artık" , "Çocuk oyuncağına döndü" , "Ayrı kalamıyorlar herhalde" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz sene evliliklerini sonlandırdıktan birkaç ay sonra yeniden evlenen çift, 2'nci kez boşandı. Geçtiğimiz günlerde Ciğerci, boşanmanın resmileştiğini sosyal medya hesabından paylaştı. İkinci kez boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte düğüne katıldı. Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde nikah şahidi olan Ciğerci eski eşiyle birlikte bir de halay çekti. O anlar sosyal medyada herkesi şaşkına çevirdi.

05.09.2022 10:26 - Son Güncelleme: 05.09.2022 11:25
İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra’nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: Kabak tadı verdiler artık

"KABAK TADI VERDİLER ARTIK"

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu.

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İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra’nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: Kabak tadı verdiler artık

38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük olan Gökhan Çıra, 28 Ekim 2019 tarihinde dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarından, çiftin mutlu bir evlilik sürdüğü görülse de, çok geçmeden çatırdamalar duyuldu.

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra’nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: Kabak tadı verdiler artık

İlişkilerinde iniş ve çıkışlar yaşayan ikili, bir sonraki senenin eylül ayında boşanma kararı almıştı. Ayrılık hakkında fazlaca iddia ortaya atılırken, ikili dargınlığa dayanamayıp 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden evlendi.

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra’nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: Kabak tadı verdiler artık

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ilişkisi aylarca konuşulurken, çift yeniden ayrılık kararı aldı. Hakkında 'İtalyan sevgili' iddiaları çıkan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile 2'nci kez boşandı.

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra’nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: Kabak tadı verdiler artık

2'NCİ KEZ BOŞANDILAR

Ciğerci, boşandığını sosyal medyadan "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için Resmi işlemler gerçekleşmemişti. Bugün sonuçlandı." ifadeleriyle paylaştı.

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