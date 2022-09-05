İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu: "Kabak tadı verdiler artık"

38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük olan Gökhan Çıra, 28 Ekim 2019 tarihinde dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarından, çiftin mutlu bir evlilik sürdüğü görülse de, çok geçmeden çatırdamalar duyuldu.