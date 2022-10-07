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Haberler Magazin Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Enver, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Önder Öztarhan ile yaşadığı beraberliği geçtiğimiz aylarda noktalayan oyuncu, ayrılığın ardından iş insanı Berkin Gökbudak ile görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Enver, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yatakta verdiği pozları art arda yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aslı Enver'in o pozları...

07.10.2022 01:36 - Son Güncelleme: 07.10.2022 01:36
Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, ardından İstanbullu Gelin, Babil, Kış Güneşi, Kayıp, Suskunlar gibi yapımlarda rol aldı.

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Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Başarılı performansıyla beğeni toplayan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

2012 yılında evlendiği meslektaşı Birkan Sokullu'dan 2015'te ayrılan Enver, özellikle Murat Boz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde uzunca yer edindi.

Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Ardından Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açan ancak aradığı mutluluğu bulamayan oyuncunun adı son olarak insanı Berkin Gökbudak ile anıldı.

Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Enver, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi

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