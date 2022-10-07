Aslı Enver’den yatak pozu! Sarmaş dolaş paylaştı! O kare sosyal medyaya damga vurdu! Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Enver, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Önder Öztarhan ile yaşadığı beraberliği geçtiğimiz aylarda noktalayan oyuncu, ayrılığın ardından iş insanı Berkin Gökbudak ile görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Enver, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yatakta verdiği pozları art arda yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aslı Enver'in o pozları...
07.10.2022 01:36 - Son Güncelleme: 07.10.2022 01:36
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, ardından İstanbullu Gelin, Babil, Kış Güneşi, Kayıp, Suskunlar gibi yapımlarda rol aldı.