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    • Magazin
    • 11.11.2022 17:24
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    • 11.11.2022 17:31
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    Hülya Avşar'dan olay çıkış! "Aman aman çekmeyin" dedi o cümlesi herkesi şaşkına çevirdi: "Yalama oldum"

    Hülya Avşar'dan olay çıkış! "Aman aman çekmeyin" dedi o cümlesi herkesi şaşkına çevirdi. Önceki sabah Yeniköy’de yürüyüşe çıkan Hülya Avşar muhabirleri görünce arkasını dönüp kaçtı! Avşar kendisine yetişip “Neden?” diye soran habercilere ilginç bir açıklamada bulundu. İşte Hülya Avşar'dan gelen 'yalama oldum' çıkışı...

    Hülya Avşar’dan olay çıkış: Yalama oldum

    Hülya Avşar, son olarak Yeniköy'de görüntülendi. Haftanın belirli günlerinde Tarabya - Bebek arası yürüyüş yapan Avşar, yürüyüşü sırasında kendisini görüntüleyen muhabirlere ilginç tavırlar sergiledi.

    Bir anda arkasını dönerek objektiflerden kaçan sanatçı, "Aman aman, sakın beni çekmeyin. Ben bir süre çekilmek ve konuşmak istemiyorum, lütfen" diyerek kaçmaya başladı.

    Tepkisi karşısında şaşıran muhabirlere neden sorusunun yanıtını da veren Hülya Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım. Zaten yaptığım işleri herkes görüyor, benim anlatmama gerek yok" diyerek hızlıca oradan uzaklaştı.

        Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle magazin gündeminden düşmeyen, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de her daim adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de spor merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Yeni nesil oyunculara tavsiye veren sanatçı, "Çoğunu tanımıyorum, yani isimleri aklıma gelmiyor görünce 'Aaaa o değil mi!' diyorum. Önceden bize de oluyordu.Beni görüp 'Türkan Şoray değil mi ?' diye tepki veren oluyordu, o açıdan bu dönemler hep yaşanıyor, insanlar zorlu yollardan geçmeli, kolay yolu seçen çoğu zaman kaybeder" demişti.

        "O İŞİN PATENTİ BENDE"

        Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın digital platformdaki bir dizide iddialı sahnesi çok konuşulmuştu. Hülya Avşar, söz konusu görüntülerin yıllar önce 'Berlin in Berlin' filmindeki sahneye benzetildiğini hatırlatan muhabirlere, "Tanıyorum Hafsanur'u, izlemez miyim o sahneyi, o işin patenti bende (gülüyor). Ben onu 20 yıl önce yaptım bildiğiniz gibi ve gerçekten dünya sinemasında bile yeni yeni çekiliyor o sahneler. Yapan çoktur da görselleştiren az var işte" ifadelerini kullanmıştı.

        "ASLINDA ÇEKİNMİŞTİM"

        Hülya Avşar, sözlerine şöyle devam etmişi:

        "O sahnede üç kişi vardı etrafımda, aslında çekinmiştim ama film setindeki insanlar o kadar alışmışlar ki o tarz sahnelere, sana yan gözle bakmıyorlar. O sahne normalde Cem Özer ile sevişme sahnesiydi, o fikir benden çıktı. Sinan Çetin'e sevişme olmasın bu şekilde yapalım dedim. Çok önemli bir şeydi o, zaten en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım, ilk kadın oyuncu ödülünü yurt dışından ben getirmiştim o film sayesinde."

            "KIRIŞMIŞ KADIN DAHA CAZİBELİ"
            Geçtiğimiz aylarda "Eskiden güzel olmak önemliydi" diyen Avşar, sözlerine şöyle devam etmişti...

            "Şimdi çok demode, bana göre demode. Eskiden daha doğaldı, saklamak istediğin şeyleri ön plana çıkarmak bence çok kıymetli. Bana göre doğallık her geçen gün daha da kıymetli oluyor. Bulmak zor, kadınlarda bulmak zor."

            "Kırışmış kadın, hafif, hafif kırışmış kadın çok cazibeli, çok seksi geliyor bana mesela. Öyle bir kadın gördüğümde kadına hayranlıkla bakıyorum, saygım artıyor. Vay be diyorum kadına bak ne kadar öz güvenli. Ben estetiğe karşı değilim. Estetik yapmamak zor, o zorluğa katlanmak ve sabretmek zaten çok önemli bir kalenderlik. Yaşını alan kıymetlendi, kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz."

            Hülya Avşar..."

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            Haberler Magazin Hülya Avşar'dan olay çıkış! "Aman aman çekmeyin" dedi o cümlesi herkesi şaşkına çevirdi: "Yalama oldum"
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