Hülya Avşar'dan olay çıkış! "Aman aman çekmeyin" dedi o cümlesi herkesi şaşkına çevirdi: "Yalama oldum"

"ASLINDA ÇEKİNMİŞTİM"

Hülya Avşar, sözlerine şöyle devam etmişi:

"O sahnede üç kişi vardı etrafımda, aslında çekinmiştim ama film setindeki insanlar o kadar alışmışlar ki o tarz sahnelere, sana yan gözle bakmıyorlar. O sahne normalde Cem Özer ile sevişme sahnesiydi, o fikir benden çıktı. Sinan Çetin'e sevişme olmasın bu şekilde yapalım dedim. Çok önemli bir şeydi o, zaten en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım, ilk kadın oyuncu ödülünü yurt dışından ben getirmiştim o film sayesinde."