Hülya Avşar'dan olay çıkış! "Aman aman çekmeyin" dedi o cümlesi herkesi şaşkına çevirdi: "Yalama oldum"

Hülya Avşar, son olarak Yeniköy'de görüntülendi. Haftanın belirli günlerinde Tarabya - Bebek arası yürüyüş yapan Avşar, yürüyüşü sırasında kendisini görüntüleyen muhabirlere ilginç tavırlar sergiledi.
Bir anda arkasını dönerek objektiflerden kaçan sanatçı, "Aman aman, sakın beni çekmeyin. Ben bir süre çekilmek ve konuşmak istemiyorum, lütfen" diyerek kaçmaya başladı.
Tepkisi karşısında şaşıran muhabirlere neden sorusunun yanıtını da veren Hülya Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım. Zaten yaptığım işleri herkes görüyor, benim anlatmama gerek yok" diyerek hızlıca oradan uzaklaştı.