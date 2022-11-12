11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim oldu? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün bir isim 50 bin TL'yi kazanacak. Bu hafta 1. gün Eda Hanım, 2. gün Gülşen Hanım, 3. gün Gencer Hanım, 4. gün Mine Hanım yarışmıştı. Haftanın son gününde ise İsminar Hanım yarışacak. Daha sonra da puanlama yapılacak ve haftanın 1. si seçilecek. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...