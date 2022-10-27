Yeliz Yeşilmen'den ortalığı karıştıracak sözler! Sosyal medya ikiye bölündü: "Hadise, Sinan Akçıl, Hülya Avşar..."

Sözlerine "Hepsini de çok severim yanış anlaşılmasın" diyerek başlayan Yeliz Yeşilmen, "Türkiye'de 5 tane güçlü ses var gerisi fasa fiso. Örneğin Hadise, sadece nameleriyle yabancı diliyle götürüyor. Deha, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Sinan Akçıl... Hangisi özel ses? Yıllardır sahnedeler, şovlarıyla konserleriyle.. Beni de bu ayarda görmeniz lazım." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.