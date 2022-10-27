Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan Mehmet Dinçerler tepkisi! Hadise'yle boşanma arifesindeyken görüntüleri ifşa olmuştu...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan Mehmet Dinçerler tepkisi! Hadise'yle boşanma arifesindeyken görüntüleri ifşa olmuştu... Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntünün ardından 'aşk' iddiası gündemde yerini almış, Hülya Avşar ise konuyla ilgili tepkisini dile getirerek avukatını devreye sokmuştu. 30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in Zehra Çilingiroğlu ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı. Çilingiroğlu, olay sonrası ilk kez görüntülendi ve kendisine yöneltilen o soruya bakın nasıl yanıt verdi.
27.10.2022 09:15 - Son Güncelleme: 27.10.2022 09:18
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan Mehmet Dinçerler tepkisi! Hadise'yle boşanma arifesindeyken görüntüleri ifşa olmuştu...
Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesinde Rodos'ta tatile çıkmıştı.
Olay sonrası ilk kez görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu, "Lütfen arkadaşlar, bana böyle şeyler sormayın. Cevap vermek istemiyorum" dedi.