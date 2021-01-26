Yağmur Aşık, Emre Aşık için tuttuğu '2. tetikçi' sevgilisiyle mahkemede... Boşanma davasında büyük şok!
Velayet davasında büyük şok! Eski eşi Emre Aşık için tuttuğu 2. tetikçi sevgilisiyle mahkemeye gelen Yağmur Aşık (Sarnıç) hayatının şokunu yaşadı. Çekişmeli boşanma davasında geçtiğimiz aylarda Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın tetikçi tuttuğu iddiası ve o isimlerden gelen ifadeler maagzin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çocukların velayeti konusunda anlaşamayan çift, 8 yıllık evliliklerini bitirmek için bir kez daha mahkeme salonundaydı. Tetşkçi olarak tutulduğu iddia edilen sevgilisi ile mahkemeye gelen Yağmur Aşık'ın parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı. Emre Aşık, "Yağmur Hanım daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Artık ona nafaka ödemek istemiyorum" dedi.Mahkeme bakın Emre Aşık-Yağmur Aşık davasında ne karar verdi...
Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık ile davalı-karşı davacı Yağmur Aşık avukatlarıyla birlikte katıldı. Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte geldi.
Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söyledi: "Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır. Kendisi bir an önce bu davanın bitmesini ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. Ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir. 'Ne koparabilirsem kârdır' anlayışındadır. Ben bugün karar çıkacak diye duruşmaya katılmıştım. Artık nafaka ödemek istemiyorum. Zira maddi olarak durumum kötüdür. Yağmur Aşık, daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır."
VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ
Emre Aşık'ın ifadesinin ardından söz alan Yağmur Aşık ise çocuklarının velayetinin tedbiren kendisine verilmesini talep etti. Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddeden mahkeme, Emre Aşık'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma salonundan önce Yağmur Aşık çıktı. Aşık, sevgilisiyle birlikte hızla adliyeden ayrıldı.