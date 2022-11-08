Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: "Sevgililer mi?"
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şoke oldu. 11 aylık eşi Tolga Akış'tan boşanan Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntü sonrası herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz ay Bastık'ın yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşayadığı ileri sürülmüştü.
08.11.2022 09:39 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:45
ZEYNEP BASTIK İLE URAZ KAYGILAROĞLU SEVGİLİ Mİ?
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta...
Garip ayrılık mesajları yayınlayarak boşanacaklarını duyuran Tolga Akış ve Zeynep Bastık 11 ay evli kalabilmişti. İkiliden Zeynep Bastık boşandıktan sonra iddialı pozlar vererek adından söz ettiriyordu. Genç şarkıcının geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.