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Haberler Magazin Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: "Sevgililer mi?"

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: "Sevgililer mi?"

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şoke oldu. 11 aylık eşi Tolga Akış'tan boşanan Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntü sonrası herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz ay Bastık'ın yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşayadığı ileri sürülmüştü.

08.11.2022 09:39 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:45
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: Sevgililer mi?

ZEYNEP BASTIK İLE URAZ KAYGILAROĞLU SEVGİLİ Mİ?

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: Sevgililer mi?

Garip ayrılık mesajları yayınlayarak boşanacaklarını duyuran Tolga Akış ve Zeynep Bastık 11 ay evli kalabilmişti. İkiliden Zeynep Bastık boşandıktan sonra iddialı pozlar vererek adından söz ettiriyordu. Genç şarkıcının geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: Sevgililer mi?

İki ay önce boşanan şarkıcı, 2. Sayfa'nın iddiasına göre Bastık, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: Sevgililer mi?

İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: Sevgililer mi?

İddiaya göre çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

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