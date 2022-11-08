SON DAKİKA: Çok Güzel Hareketler Bunlar'la hafızalara kazınmıştı... Korkutan haber: 'Metin Yıldız'ı eşi Ceylan Yılmaz hastaneye yetiştirdi'

SAĞLIK DURUMU...

İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.

METİN YILDIZ VE EŞİ

2008 yılında evlenen Metin Yıldız ve Elvan Pınar, 2013'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yıldız, uzun zamandır aşk yaşadığı meslektaşı Ceylan Yılmaz ile Aralık 2021'de dünyaevine girdi. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturan çifte, bu mutlu günlerinde yakın dostları eşlik etti.