Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.11.2022 10:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2022 10:39
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Çok Güzel Hareketler Bunlar'la hafızalara kazınmıştı... Korkutan haber: 'Metin Yıldız'ı eşi Ceylan Yılmaz hastaneye yetiştirdi'

    Çok Güzel Hareketler Bunlar'la hafızalara kazınmıştı... Metin Yıldız'dan sevenlerini korkutan haber geldi. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle adından söz ettiren Metin Yıldız'ın cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü isim anjiyo oldu. Metin Yıldız'ı eşi Ceylan Yılmaz hastaneye yetiştirdi. Peki Metin Yıldız'ın son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

    Korkutan haber: ’Kalp krizi geçirdi’

    'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan ve son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

    SAĞLIK DURUMU...

    İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.

    METİN YILDIZ VE EŞİ

    2008 yılında evlenen Metin Yıldız ve Elvan Pınar, 2013'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yıldız, uzun zamandır aşk yaşadığı meslektaşı Ceylan Yılmaz ile Aralık 2021'de dünyaevine girdi. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturan çifte, bu mutlu günlerinde yakın dostları eşlik etti.

        Bir hayli heyecanlı olan Yıldız, duygularını sosyal medya hesabından işte böyle dile getirmişti: "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz. Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Magazin SON DAKİKA: Çok Güzel Hareketler Bunlar'la hafızalara kazınmıştı... Korkutan haber: 'Metin Yıldız'ı eşi Ceylan Yılmaz hastaneye yetiştirdi'
            SON DAKİKA