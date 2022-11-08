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    • Magazin
    • 08.11.2022 16:50
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    • 08.11.2022 16:50
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    Bu itiraf Acun Ilıcalı'yı çok üzecek çok 'Survivor sonrasında...' Survivor'ın sempatik şampiyonu Cemal Can Canseven taşları döküyor

    Survivor tarihinin belki de en medyatik şampiyonu, Cemal Can Canseven oldu. Katıldığı Survivor 2020'de sempatik tavırları, duygusal yanıyla hafızalara kazınan ve o sezon şampiyonluğu Barış Murat Yağcı'dan kapan Cemal Can Canseven, Survivor sonrası müzik dünyasını adımını atmıştı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le yakın arkadaş olan Cemal Can Canseven, önceki gün katıldığı bir programda yaptığı Survivor paylaşımıyla gündeme geldi. İşte Cemal Can Cansevenn o sözleri.

    Bu itiraf Acun Ilıcalı’yı çok üzecek çok ’Survivor sonrasında...’

    Bu itiraf Acun Ilıcalı'yı çok üzecek çok 'Survivor sonrasında...' Survivor'ın sempatik şampiyonu Cemal Can Canseven taşları döküyor... Survivor 2020'nin şampiyonu olan Cemal Can Canseven'in Survivor hakkında yaptığı bir yorum sosyal medyanın gündeminde... Daha önce 'Survivor'a bir daha katılmam' diyerek, flaş bir açıklamaya imzasını atan Cemal Can Canseven yine Survivor hakkında yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Cemal Can Canseven bakın neler dedi neler.

    Cemal Can Canseven, hakkında merak edilenleri anlattı.

    Ceyda Düvenci, "Kendini ve çevreyi bu kadar sevmen aileden mi geliyor?" diye sordu.

        Canseven, "Ailemin de etkisi var. Bu kadar benimseyebilmem yarışmaya gitmekle birlikte oldu. Adada günlük rutinlerin yok, ilk insan gibi doğalsın ve özünle karşılaşıyorsun. Yarışmadan önceki Cemal Can ile yarışmadan sonraki Cemal Can arasında çok fark var. On yaş daha bilinçlendim" diyerek yanıtladı.

        'İSTANBUL'A ÜNLÜ OLMAK İÇİN GELDİM'

        İzmir'den İstanbul'a geliş hikayesini anlatan Canseven, "İstanbul'a ünlü olmak için geldim. Çocukluk dönemimde biraz kiloluydum ama herkes yüzün ne kadar güzel derdi. Ben de zayıflarsam model veya manken olurum düşüncesi ile İstanbul'a geldim" diye konuştu.

        Oyunculuk hakkında da konuşan Canseven, "Büyük konuşmak istemiyorum ama olabilir. Hayatın set ve uykudan ibaret olması beni zorluyor. Çok inandığım bir iş gelirse yapmak isterim. Mesela Joker karakterini oynamayı çok istiyorum" dedi.

            "Seni takip eden ve seni beğenen insanlara bu noktaya nasıl geldiğini anlatmak ister misin?" sorusu karşısında ise Canseven şöyle konuştu:

            "İstanbul'da reklamcılık okumaya başladım. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi sevdiğim için belirli bir süre sonra okulu dondurup DJ olmak için kursa gittim. Kurstan sonra kulüplerde DJ olarak çalışmaya başladım. Yakın arkadaşım olan Danla Biliç o dönemde birlikte video çekmek için beni ikna etti. Videoyu çektik, ertesi gün yayınlandı ve olumlu dönüşler aldım."

            "Çocukluğumdan beri hayalim yarışmaya katılıp adaya gitmekti" diyen Cemal Can şu itirafta bulundu:

                "2016'dan 2020'ye kadar başvuru yaptım. 2020'de ön görüşme sonrasında yarışmaya katıldım. Yarışma sonrası adadan ayrıldığımda milyonların beni takip ettiğini gördüm. İlk önce kendi psikolojimi doğru yönetmem gerektiği için psikolojik destek aldım. İnanılmaz bir etkileşim dönemindeyken güzel işler ile içerik üretimine devam ettim" diye devam etti.
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                Haberler Magazin Bu itiraf Acun Ilıcalı'yı çok üzecek çok 'Survivor sonrasında...' Survivor'ın sempatik şampiyonu Cemal Can Canseven taşları döküyor
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