Bu itiraf Acun Ilıcalı'yı çok üzecek çok 'Survivor sonrasında...' Survivor'ın sempatik şampiyonu Cemal Can Canseven taşları döküyor... Survivor 2020'nin şampiyonu olan Cemal Can Canseven'in Survivor hakkında yaptığı bir yorum sosyal medyanın gündeminde... Daha önce 'Survivor'a bir daha katılmam' diyerek, flaş bir açıklamaya imzasını atan Cemal Can Canseven yine Survivor hakkında yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Cemal Can Canseven bakın neler dedi neler.